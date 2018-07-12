Исландский футболист Сигурдссон продлил контракт с "Ростовом"

ТАСС, 12 июля. Исландский защитник Рагнар Сигурдссон продлил контракт с российским футбольным клубом "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба команды.

32-летний защитник подписал с командой двухлетний контракт.

"Мы желаем Рагнару и дальше демонстрировать надежную игру в желто-синей футболке. Добро пожаловать в желто-синюю семью", - сказано в приветственном сообщении клуба.

"Ростов" приобрел защитника сборной Исландии и английского "Фулхэма" в январе 2018 года. Ранее Сигурдссон выступал за российские "Краснодар" и "Рубин", где в прошлом сезоне выступал на правах аренды. В составе казанского клуба исландец отыграл 13 матчей. За "Ростов" он провел девять встреч.

В составе сборной Исландии защитник провел 80 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. На чемпионате Европы 2016 года Сигурдссон в составе сборной Ирландии дошел до четвертьфинала. Он забил один из двух голов в ворота команды Англии в 1/8 финала турнира (2:1). На чемпионате мира в России он провел все три матча за сборную Исландии, которая не смогла выйти из группы.