Словенский "Домжале" и боснийский "Широки-Бриег" сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ

ТАСС, 12 июля. Словенский футбольный клуб "Домжале" на выезде сыграл вничью с клубом "Широки-Бриег" из Боснии и Герцеговины со счетом 2:2 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Томислав Турчин (47-я минута) и Стипо Маркович (83). У гостей отличились Ловро Бизьяк (12) и Дарио Мельняк (26).
Ответный матч пройдет 19 июля.
В этой паре определится соперник российской "Уфы" по второму раунду квалификации. Матчи второго раунда пройдут 26 июля и 2 августа. Первую игру "Уфа" проведет на своем поле, ответную - на выезде.
Также в четверг первые матчи были сыграны в следующих парах:
- "Пюник" (Армения) - "Вардар" (Македония) - 1:0
- "Вентспилс" (Латвия) - "Люфтетари" (Албания) - 5:0
- "Чихура" (Грузия) - "Бейтар" (Израиль) - 0:0
- "Партизани" (Албания) - "Марибор" (Словения) - 0:1
- "Рудар" (Словения) - "Тре Фиори" (Сан-Марино) - 7:0
- "Бальцан" (Мальта) - "Кешля" (Азербайджан) - 4:1
- "Габала" (Азербайджан) - "Прогресс Нидеркорн" (Люксембург) - 0:2
- "Ильвес" (Финляндия) - "Славия София" (Болгария) - 0:1
- КуПС (Финляндия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:1
- "Лахти" (Финляндия) - "Хабнарфьордюр" (Исландия) - 0:3
- "Левадия" (Эстония) - "Дандолк" (Ирландия) - 0:1
- "Нарва" (Эстония) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) - 0:2
- "Тракай" (Литва) - "Иртыш Павлодар" (Казахстан) - 0:0
- "Лиепая" (Латвия) - "Хеккен" (Швеция) - 0:3
- "Анортосис" (Кипр) - "Лачи" (Албания) - 2:1
- "Дерри Сити" (Северная Ирландия) - "Динамо" (Минск, Белоруссия) - 0:2
- "Коннас-Ки" (Уэльс) - "Шахтер Солигорск" (Белоруссия) - 1:3
- "Милсами" (Молдавия) - "Слован Братислава" (Словакия) - 2:4
- "Нефтчи" (Азербайджан) - "Уйпешт" (Венгрия) - 3:1
- "Петрокуб" (Молдавия) - "Осиек" (Хорватия) - 1:1
- "Стумбрас" (Литва) - "Аполлон" (Кипр) - 1:0
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1:1
- ЦСКА (София, Болгария) - "Рига" (Латвия) - 1:0
- "Б-36 Торсхавн" (Фарерские острова) - "Титоград" (Черногория) - 0:0
- "Вестманнаэйяр" (Исландия) - "Сарпсборг 08" (Норвегия) - 0:4
- "Гурник Забже" (Польша) - "Заря" (Молдавия) - 1:0
- "Расинг" (Люксембург) - "Вииторул" (Румыния) - 0:2
- "Энгордань" (Андорра) - "Кайрат" (Казахстан) - 0:3
- "Шемрок Роверс" (Ирландия) - АИК (Швеция) - 0:1
- "Рудар" (Черногория) - "Партизан" (Сербия) - 0:3.
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