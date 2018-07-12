Словенский "Домжале" и боснийский "Широки-Бриег" сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ

ТАСС, 12 июля. Словенский футбольный клуб "Домжале" на выезде сыграл вничью с клубом "Широки-Бриег" из Боснии и Герцеговины со счетом 2:2 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Томислав Турчин (47-я минута) и Стипо Маркович (83). У гостей отличились Ловро Бизьяк (12) и Дарио Мельняк (26).

Ответный матч пройдет 19 июля.

В этой паре определится соперник российской "Уфы" по второму раунду квалификации. Матчи второго раунда пройдут 26 июля и 2 августа. Первую игру "Уфа" проведет на своем поле, ответную - на выезде.

Также в четверг первые матчи были сыграны в следующих парах:

"Пюник" (Армения) - "Вардар" (Македония) - 1:0

"Вентспилс" (Латвия) - "Люфтетари" (Албания) - 5:0

"Чихура" (Грузия) - "Бейтар" (Израиль) - 0:0

"Партизани" (Албания) - "Марибор" (Словения) - 0:1

"Рудар" (Словения) - "Тре Фиори" (Сан-Марино) - 7:0

"Бальцан" (Мальта) - "Кешля" (Азербайджан) - 4:1

"Габала" (Азербайджан) - "Прогресс Нидеркорн" (Люксембург) - 0:2

"Ильвес" (Финляндия) - "Славия София" (Болгария) - 0:1

КуПС (Финляндия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:1

"Лахти" (Финляндия) - "Хабнарфьордюр" (Исландия) - 0:3

"Левадия" (Эстония) - "Дандолк" (Ирландия) - 0:1

"Нарва" (Эстония) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) - 0:2

"Тракай" (Литва) - "Иртыш Павлодар" (Казахстан) - 0:0

"Лиепая" (Латвия) - "Хеккен" (Швеция) - 0:3

"Анортосис" (Кипр) - "Лачи" (Албания) - 2:1

"Дерри Сити" (Северная Ирландия) - "Динамо" (Минск, Белоруссия) - 0:2

"Коннас-Ки" (Уэльс) - "Шахтер Солигорск" (Белоруссия) - 1:3

"Милсами" (Молдавия) - "Слован Братислава" (Словакия) - 2:4

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Уйпешт" (Венгрия) - 3:1

"Петрокуб" (Молдавия) - "Осиек" (Хорватия) - 1:1

"Стумбрас" (Литва) - "Аполлон" (Кипр) - 1:0

"Ференцварош" (Венгрия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1:1

ЦСКА (София, Болгария) - "Рига" (Латвия) - 1:0

"Б-36 Торсхавн" (Фарерские острова) - "Титоград" (Черногория) - 0:0

"Вестманнаэйяр" (Исландия) - "Сарпсборг 08" (Норвегия) - 0:4

"Гурник Забже" (Польша) - "Заря" (Молдавия) - 1:0

"Расинг" (Люксембург) - "Вииторул" (Румыния) - 0:2

"Энгордань" (Андорра) - "Кайрат" (Казахстан) - 0:3

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - АИК (Швеция) - 0:1

"Рудар" (Черногория) - "Партизан" (Сербия) - 0:3.