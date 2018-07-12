ФК "Рейнджерс" обыграл македонский "Шуки" в первом матче под руководством Джеррарда

ТАСС, 12 июля. Шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" из Глазго на своем поле одержал победу над македонским "Шуки" из Скопье со счетом 2:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Шотландский клуб провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера команды 38-летнего Стивена Джеррарда.

Встреча прошла в Глазго на стадионе "Айброкс". В составе победителей голы забили Джейми Мерфи (23-я минута) и Джеймс Таверньер (90). Ответный матч пройдет 17 июля в Скопье.

Джеррард подписал контракт с "Рейнджерс" в мае 2018 года, ранее он возглавлял юношескую команду английского "Ливерпуля". Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год и провел за клуб в разных турнирах 690 матчей, в которых забил 180 голов и отдал 100 результативных передач. Он дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды - Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Джеррард объявил о завершении карьеры игрока в ноябре 2016 года.

Также в четверг первые матчи были сыграны в следующих парах:

"Будучность" (Черногория) - "Тренчин" (Словакия) - 0:2

"Клифтонвилл" (Северная Ирландия) - "Норшелланн" (Дания) - 0:1

"Лех" (Польша) - "Гандзасар" (Армения) - 2:0

"Спартак" (Сербия) - "Колрейн" (Северная Ирландия) - 1:1

"Хиберниан" (Шотландия) - "Рунавик" (Фарерские острова) - 6:1

ДАК 1904 - "Динамо" (Грузия) - 1:1

"Раднички" (Сербия) - "Гзира" (Мальта) - 4:0

Ответные матчи в этих парах будут сыграны 19 июля.