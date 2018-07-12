ФК "Рейнджерс" обыграл македонский "Шуки" в первом матче под руководством Джеррарда

ТАСС, 12 июля. Шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" из Глазго на своем поле одержал победу над македонским "Шуки" из Скопье со счетом 2:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Шотландский клуб провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера команды 38-летнего Стивена Джеррарда.
Встреча прошла в Глазго на стадионе "Айброкс". В составе победителей голы забили Джейми Мерфи (23-я минута) и Джеймс Таверньер (90). Ответный матч пройдет 17 июля в Скопье.
Джеррард подписал контракт с "Рейнджерс" в мае 2018 года, ранее он возглавлял юношескую команду английского "Ливерпуля". Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год и провел за клуб в разных турнирах 690 матчей, в которых забил 180 голов и отдал 100 результативных передач. Он дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды - Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Джеррард объявил о завершении карьеры игрока в ноябре 2016 года.
Ответные матчи в этих парах будут сыграны 19 июля.