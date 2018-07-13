Аршавин прокомментировал победу "Кайрата" в матче квалификации Лиги Европы

ТАСС, 13 июля. Российский нападающий казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин считает, что его команда изначально считалась фаворитом в противостоянии с клубом "Энгордань" из Андорры и заслуженно одержала победу в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Слова Аршавина приводит пресс-служба "Кайрата".

В четверг "Кайрат" в гостях обыграл "Энгордань" со счетом 3:0. Аршавин провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. На 73-й минуте встречи после замены Бауржана Исламхана россиянину перешла капитанская повязка.

"Нам помог первый гол, мы его забили быстро, после этого напряжение спало, старались контролировать мяч, нам это удавалось, практически ничего не позволили сопернику. Второй тайм получился немножко сумбурный, но этого следовало ожидать, мы мало помогали обороне. Но 3:0 - хороший результат для выездного матча", - сказал Аршавин.

Если "Кайрат" выйдет победителем из противостояния с командой из Андорры, его соперником по второму квалификационному раунду станет голландский клуб АЗ. "После жеребьевки было понятно, что мы должны проходить команду из Андорры. Естественно, все понимали, что мы будем играть с АЗ в следующем раунде", - сказал россиянин.

Аршавин - трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА в составе "Зенита", со сборной России становился бронзовым призером чемпионата Европы - 2008. 37-летний россиянин выступает за "Кайрат" с 2016 года.