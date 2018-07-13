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СМИ: Айзея Томас подпишет контракт с клубом НБА "Денвер"

Спорт
13 июля, 7:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Баскетболист согласился на зарплату $2 млн

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Айзея Томас

Айзея Томас

© AP Photo/Darron Cummings

ТАСС, 13 июля. Разыгрывающий защитник Айзея Томас перейдет в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер". Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в Twitter.

Согласно данным источника, 29-летний игрок подпишет однолетний контракт, по условиям которого его годовая зарплата составит $2 млн - ветеранский минимум.

Томас начинал прошедший сезон в "Кливленде", затем перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс". Он провел первую игру лишь в январе из-за травмы бедра. В среднем в сезоне-2017/18 он набирал 15,2 очка, 4,8 передачи, 2,1 подбора.

Ранее Томас выступал за "Сакраменто", "Финикс" и "Бостон". Он дважды принимал участие в Матчах всех звезд НБА.

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