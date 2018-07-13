СМИ: Айзея Томас подпишет контракт с клубом НБА "Денвер"

ТАСС, 13 июля. Разыгрывающий защитник Айзея Томас перейдет в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер". Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в Twitter.

Согласно данным источника, 29-летний игрок подпишет однолетний контракт, по условиям которого его годовая зарплата составит $2 млн - ветеранский минимум.

Томас начинал прошедший сезон в "Кливленде", затем перешел в "Лос-Анджелес Лейкерс". Он провел первую игру лишь в январе из-за травмы бедра. В среднем в сезоне-2017/18 он набирал 15,2 очка, 4,8 передачи, 2,1 подбора.

Ранее Томас выступал за "Сакраменто", "Финикс" и "Бостон". Он дважды принимал участие в Матчах всех звезд НБА.

Free agent guard Isaiah Thomas has agreed to a one-year deal with the Denver Nuggets, league sources tell ESPN. Thomas will reunite with Michael Malone, who coached him with the Kings. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 13 июля 2018 г.