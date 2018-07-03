Черчесов не исключил вариант приглашения Игнашевича в тренерский штаб сборной России

Игнашевич, которому 14 июля исполнится 39 лет, в составе сборной России дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. После турнира он объявил о завершении карьеры игрока и желании стать тренером.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал исключать вариант приглашения в штаб национальной команды Сергея Игнашевича. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

На вопрос, не намерен ли он пригласить в свой штаб Игнашевича, Черчесов ответил: "Он уже один раз завершал карьеру, но хорошо, что не поменял номер телефона. И вчера я его снова попросил не менять номер. Так что, Сергей, заканчивай, и с удовольствием, а там разберемся. Идей всегда много".

"Как говорил патриарх нашего тренерского цеха Константин Иванович Бесков, все надо делать вовремя. Если что-то созревает, оно созреет само собой. Плод надо срывать вовремя", - добавил он.

О завершении выступлений за сборную объявил 33-летний Александр Самедов. "Тут все проще - я знаю, где его найти. В Москве я живу в Сокольниках, а вы, наверняка, в курсе, что там в парке есть одно место, где его можно найти (Самедов владеет рестораном "Сирень", который находится в парке - прим. ТАСС). Так что достаточно просто перейти через дорогу", - отметил Черчесов.