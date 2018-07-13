Врио губернатора: "Нижний Новгород" должен выйти в РФПЛ в ближайшие два сезона

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород" должен решить задачу выхода в Российскую футбольную премьер-лигу в ближайшие два года. Об этом ТАСС заявил временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, игра 1/8 финала и четвертьфинал.

"Конечно, перед регионом стоит задача - иметь достойное представительство в РФПЛ. К этому нас обязывает и серьезная спортивная инфраструктура, и ожидания нижегородцев. Мощная поддержка была на тестовых матчах, надеюсь, чемпионат мира еще больше повысил интерес жителей региона к футболу. Надо ставить перед собой амбициозные цели, думаю, один или два года - вполне реальный срок для того, чтобы клуб "Нижний Новгород" вошел в футбольную элиту страны", - сказал Никитин.

Футбольный клуб "Олимпиец", основанный в июне 2015 года, с лета 2018-го носит название "Нижний Новгород". В прошлом сезоне "Олимпиец" занял 12-е место в первенстве ФНЛ. В первом туре сезона-2018/19, который стартует 17 июля, "Нижний Новгород" сыграет на выезде с саранской "Мордовией". Первый домашний матч нынешнего сезона в ФНЛ клуб проведет 22 июля в Нижнем Новгороде уже на новом стадионе, построенном к чемпионату мира.