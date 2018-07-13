СМИ: "Лацио" заинтересован в приобретении футболиста ЦСКА Дзагоева

ТАСС, 13 июля. Итальянский футбольный клуб "Лацио" намерен приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Laziopress.

Отмечается, что спортивный директор "Лацио" Игла Таре хотел, чтобы клуб купил Дзагоева еще после чемпионата Европы 2012 года. Функционер рассчитывает, что 28-летний Дзагоев станет заменой Фелипе Андерсону, который может перейти в английский "Вест Хэм".

Дзагоев выступал на чемпионате мира в составе сборной России. В первом матче турнира против команды Саудовской Аравии (5:0) он получил травму, из-за чего пропустил две игры группового этапа и встречу 1/8 финала против команды Испании (1:1, 4:3 - по пенальти). В четвертьфинале с командой Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) Дзагоев вышел на замену на 102-й минуте.

В прошедшем сезоне Дзагоев провел 36 матчей в составе ЦСКА, в которых забил семь голов.