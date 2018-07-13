Ярцев назначен вице-президентом клуба ФНЛ "Тамбов"

ТАСС, 13 июля. Георгий Ярцев назначен на пост вице-президента футбольного клуба "Тамбов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С 2016 года Ярцев занимал пост генерального директора "Тамбова". В этой должности его сменила Ольга Коновалова.

Ярцев работал главным тренером в московских "Спартаке", "Динамо", "Торпедо", волгоградском "Роторе" и сборной России. В 1996 году он привел "Спартак" к победе в чемпионате России.

В прошедшем сезоне "Тамбов" занял четвертое место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В стыковых матчах за право выйти в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) клуб уступил пермскому "Амкару".