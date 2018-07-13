ФК "Челси" объявил об отставке главного тренера команды Антонио Конте

ТАСС, 13 июля. Английский футбольный клуб "Челси" подтвердил отставку главного тренера команды итальянца Антонио Конте. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт Конте с лондонским клубом был рассчитан до 30 июня 2019 года.

"При Конте мы выиграли в шестой раз выиграли чемпионат Англии и в восьмой - Кубок Англии. В чемпионском сезоне мы установили рекорд по количеству побед, выиграв 30 матчей из 38, а также клубный рекорд по количеству побед подряд (13). Мы желаем Антонио успеха в его будущей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы.

Конте возглавил "Челси" летом 2016 года. В первый же сезон он привел команду к победе в чемпионате Англии. В прошлом сезоне "Челси" занял пятое место в чемпионате и не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов на предстоящий сезон.

Конте трижды побеждал в чемпионате Италии в качестве главного тренера "Ювентуса", который он возглавлял с 2011 по 2014 год. С 2014 по 2016 год он был главным тренером сборной Италии. Под его руководством национальная команда на чемпионате Европы 2016 года дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла немцам.

Как сообщали ранее британские и итальянские СМИ, основным кандидатом на пост главного тренера "Челси" является другой итальянский специалист - Маурисио Сарри. В прошлом сезоне Сарри возглавлял "Наполи", в мае на посту главного тренера неаполитанской команды его сменил Карло Анчелотти. В среду президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил порталу Football Italia, что "Челси" практически достиг соглашения с Сарри в вопросе его назначения на пост главного тренера лондонской команды.