Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Челси" объявил об отставке главного тренера команды Антонио Конте

Спорт
13 июля, 12:25 дата обновления: 13 июля, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Контракт Конте с лондонским клубом был рассчитан до 30 июня 2019 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Антонио Конте

Антонио Конте

© AP/Rui Vieira

ТАСС, 13 июля. Английский футбольный клуб "Челси" подтвердил отставку главного тренера команды итальянца Антонио Конте. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт Конте с лондонским клубом был рассчитан до 30 июня 2019 года.

"При Конте мы выиграли в шестой раз выиграли чемпионат Англии и в восьмой - Кубок Англии. В чемпионском сезоне мы установили рекорд по количеству побед, выиграв 30 матчей из 38, а также клубный рекорд по количеству побед подряд (13). Мы желаем Антонио успеха в его будущей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы.

Смотрите также

СМИ: "Челси" отказывается от выплаты компенсации Конте в размере €11 млн

Sky Sport: "Челси" отправил в отставку главного тренера Конте

Конте возглавил "Челси" летом 2016 года. В первый же сезон он привел команду к победе в чемпионате Англии. В прошлом сезоне "Челси" занял пятое место в чемпионате и не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов на предстоящий сезон.

Конте трижды побеждал в чемпионате Италии в качестве главного тренера "Ювентуса", который он возглавлял с 2011 по 2014 год. С 2014 по 2016 год он был главным тренером сборной Италии. Под его руководством национальная команда на чемпионате Европы 2016 года дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла немцам.

Как сообщали ранее британские и итальянские СМИ, основным кандидатом на пост главного тренера "Челси" является другой итальянский специалист - Маурисио Сарри. В прошлом сезоне Сарри возглавлял "Наполи", в мае на посту главного тренера неаполитанской команды его сменил Карло Анчелотти. В среду президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил порталу Football Italia, что "Челси" практически достиг соглашения с Сарри в вопросе его назначения на пост главного тренера лондонской команды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль рассмотрит просьбу матери Сенцова о помиловании режиссера
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него соперник
5
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
СМИ: Украина платила деньги в США, чтобы дискредитировать "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!