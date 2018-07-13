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Объявлен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по водному поло

Спорт
13 июля, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Сборная России сыграет в группе D с командами Словакии (16 июля), Сербии (18 июля), Румынии (20 июля)

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ТАСС, 13 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб определил состав сборной России на чемпионат Европы по водному поло, который пройдет в испанской Барселоне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

Состав сборной выглядит следующим образом: вратари Петр Федотов, Виталий Стаценко, центральные нападающие Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, защитники Иван Копцев, Иван Сучков, подвижные нападающие Иван Нагаев, Дмитирй Хололд, Игорь Бычков, Даниил Меркулов, Роман Шепелев, Константин Харьков, Степан Андрюков.

Сборная России сыграет в группе D с командами Словакии (16 июля), Сербии (18 июля), Румынии (20 июля).

Состав женской сборной выглядит следующим образом: вратари Анна Карнаух, Анастасия Верхоглядова; центральные нападающие Анна Тимофеева, Анастасия Симанович, центральные защитники Мария Борисова, Вероника Вахитова, Наталья Чурзина, подвижные нападающие Алена Сержантова, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Дарья Рыжкова, Эльвина Каримова, Ольга Горбунова.

Женская сборная России сыграет в группе В с командами Сербии, Венгрии, Испании, Турции и Германии.

Чемпионат Европы пройдет с 14 по 28 июля.

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