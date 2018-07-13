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ФИФА пригасила 12 спасенных тайских школьников на футбольную церемонию в Лондон

Спорт
13 июля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер

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Логотип ФИФА

Логотип ФИФА

© EPA/ENNIO LEANZA

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила 12 тайских школьников, которые были спасены из затопленной пещеры, на церемонию вручения наград по итогам сезона-2017/18 по версии ФИФА, которая пройдет в Лондоне 24 сентября. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда всех детей. Предполагалось, что они смогут посетить финал чемпионата мира в Москве 15 июля, однако физическое состояние пока не позволяет им совершить такое путешествие.

"Я согласен, что Россия - это классно и круто, весь мир смотрел, что происходило в России. Что касается этих ребят, это тронуло наши сердца. Мы все играли в футбол, когда были мальчишками, хорошо, что все хорошо кончилось. Мы приглашали их на финал, но по медицинским причинам они не смогут приехать, мы пригласим их приехать в сентябре в Лондон на церемонию ФИФА", - сказал Инфантино.

"К сожалению, во время спасательной операции погиб аквалангист, и мы хотим передать наши соболезнования и благодарность его родным и близким. Давайте не будем забывать о этом", - добавил он.

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