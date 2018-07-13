Организаторы ожидают 1,2 тыс. участников на веломарафоне "Европа-Азия" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Организаторы первого веломарафона "Европа-Азия", который пройдет 25 августа в Свердловской области, ожидают более тысячи участников. Об этом в пятницу сообщил директор веломарафона Дмитрий Чукреев на пресс-конференции на площадке Городского пресс- центра к чемпионату мира по футболу.

"Что касается количества участников, мы готовы принять 1,2 тыс. человек. Это то число, которое мы можем обеспечить безопасностью [на трассе]", - сказал он.

Организаторы также ожидают, что участие в спортивном мероприятии примут иностранцы, которые остались жить и работать в Екатеринбурге после матчей чемпионата мира. "Мы думаем, что эти иностранцы захотят поучаствовать в спортивном мероприятии, потому что они должны узнавать больше о России и в частности о регионе", - пояснил Чукреев.

Особенность веломарафона будет заключаться в сложности трассы. "Там не будет легких маршрутов, как привыкли велосипедисты. На протяжении всего маршрута будут и лес, и горы, и поля, а также разные грунтовые дороги, и, разумеется, участники смогут постоянно наблюдать живописные места", - уточнил Чукреев.

Участники первого веломарафона "Европа-Азия" преодолеют одну из трех дистанций - 14, 34 и 50 километров. К участию допускаются спортсмены, имеющие подготовку и разрешение от медицинской комиссии. Возраст участников - от шести лет.

Призовой фонд веломарафона "Европа-Азия" составит более 500 тыс. рублей. Победитель и призеры соревнований получат денежные сертификаты на покупку спортивной экипировки.