Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организаторы ожидают 1,2 тыс. участников на веломарафоне "Европа-Азия" на Урале

Спорт
13 июля, 13:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

Также ожидается, что участие в спортивном мероприятии примут иностранцы, которые остались жить и работать в Екатеринбурге после матчей чемпионата мира

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Организаторы первого веломарафона "Европа-Азия", который пройдет 25 августа в Свердловской области, ожидают более тысячи участников. Об этом в пятницу сообщил директор веломарафона Дмитрий Чукреев на пресс-конференции на площадке Городского пресс- центра к чемпионату мира по футболу.

"Что касается количества участников, мы готовы принять 1,2 тыс. человек. Это то число, которое мы можем обеспечить безопасностью [на трассе]", - сказал он.

Организаторы также ожидают, что участие в спортивном мероприятии примут иностранцы, которые остались жить и работать в Екатеринбурге после матчей чемпионата мира. "Мы думаем, что эти иностранцы захотят поучаствовать в спортивном мероприятии, потому что они должны узнавать больше о России и в частности о регионе", - пояснил Чукреев.

Особенность веломарафона будет заключаться в сложности трассы. "Там не будет легких маршрутов, как привыкли велосипедисты. На протяжении всего маршрута будут и лес, и горы, и поля, а также разные грунтовые дороги, и, разумеется, участники смогут постоянно наблюдать живописные места", - уточнил Чукреев.

Участники первого веломарафона "Европа-Азия" преодолеют одну из трех дистанций - 14, 34 и 50 километров. К участию допускаются спортсмены, имеющие подготовку и разрешение от медицинской комиссии. Возраст участников - от шести лет.

Призовой фонд веломарафона "Европа-Азия" составит более 500 тыс. рублей. Победитель и призеры соревнований получат денежные сертификаты на покупку спортивной экипировки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль рассмотрит просьбу матери Сенцова о помиловании режиссера
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него соперник
5
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
СМИ: Украина платила деньги в США, чтобы дискредитировать "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!