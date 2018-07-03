"Урал" подписал контракт с футболистом Брызгаловым

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" подписал контракт с защитником Сергеем Брызгаловым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроках соглашения с 25-летним футболистом не сообщается. "Футболист уже прибыл в расположение команды: он присоединился к "Уралу" в начале учебно-тренировочного сбора в Сербии", - говорится в сообщении пресс-службы.

С 2011 по 2016 год Брызгалов выступал за московский "Спартак", в составе которого стал серебряным призером чемпионата России. В 2016 году он подписал контракт с грозненским "Тереком" (сейчас "Ахмат"). В прошедшем сезоне защитник выступал за махачкалинский "Анжи", в составе которого провел 25 матчей и забил два гола.