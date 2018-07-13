Красноярский "Енисей" примет "Зенит" в Тюмени в первом туре РФПЛ

ТАСС, 13 июля. Матч первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между красноярским "Енисеем" и петербургским "Зенитом" пройдет в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Матч, который номинально будет домашним для "Енисея", пройдет 29 июля на стадионе "Геолог".

Первый матч в Красноярске "Енисей", вышедший в РФПЛ в этом сезоне, проведет 2 сентября с тульским "Арсеналом". Согласно календарю Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), летом у "Енисея" еще две домашние игры: с ЦСКА (11 августа) и "Крыльями Советов" (27 августа). Эти матчи красноярской команде придется проводить на аренах других городов.

Центральный стадион, домашняя арена для "Енисея", находится на реконструкции. Она должна завершиться до конца октября, но в мае врио губернатора Красноярского края Александр Усс сообщил, что строители пообещали ускорить работу, чтобы сдать стадион в эксплуатацию раньше срока.