AIBA усилит контроль за назначением и работой судей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) усилит контроль за назначением и оценкой эффективности работы судей на соревнованиях. Об этом говорится в официальном плане развития AIBA, который поступил в распоряжение ТАСС.

В частности, отмечается, что будет изменена процедура назначения судей, а также внедрена новая система оценки эффективности. Помимо этого, также будет введен контроль за сотрудниками, проводящими оценку работы судей.

Также AIBA планирует усилить роль автоматизации при подсчете очков во избежание субъективности при вынесении результата.

Ранее стало известно об отстранении 36 судей, работавших на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

На Играх в Рио участники высказывали недовольство работой судей, после чего был отстранен от исполнения обязанностей Карим Бузиди. В настоящее время исполняющим обязанности президента AIBA является Гафур Рахимов.