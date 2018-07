Российская теннисистка Кузнецова завершила работу с тренером Мартинесом

Some posts it’s a “must” do.. Today it’s one of them ! Some moments sometimes come to the end .. As our work with @carlosmartinezcomet It took me time , to announce it’s officially over.. We had amazing journey together , I will appreciate every beat of it! Thank you Carlos for being there for me through all the heights and lows ! You are always will be like a brother to me♥️ Carlos, creo q sabes todo ,siempre te agradeceré por todo q has echo por mi, por todo que hemos pasado. Y siempre estaré aquí para lo que nesecites! Gracias por momentos inolvidables ♥️ Не просто прощаться с близкими людьми ..Буду всегда благодарна Карлосу за совместное сотрудничество и за все пройденное за эти годы , спасибо за сотрудничество ♥️

Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27) 12 Июл 2018 в 10:49 PDT