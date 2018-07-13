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Первый номер драфта НХЛ 2012 года Якупов заявил, что готов к конкуренции в СКА

Спорт
13 июля, 13:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июля. /ТАСС

В начале июля СКА объявил о подписании однолетнего контракта с 24-летним Якуповым

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Наиль Якупов

Наиль Якупов

© AP Photo/Paul Sancya

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Российский новичок санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Наиль Якупов готов к конкуренции в команде. Об этом он заявил журналистам.

В начале июля СКА объявил о подписании однолетнего контракта с 24-летним Якуповым. Нападающий в 2012 году был выбран "Эдмонтоном" под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Для меня нет ничего шокового в плане возвращения в Россию. Об НХЛ не думаю, для меня сейчас главное - это СКА. Думаю, для меня это хороший выбор. С главным тренером был только рабочий разговор, но ничего глобального, мое положение в команде не обсуждали", - сообщил Якупов.

"Готов к конкуренции, место в составе никому не гарантировано, - продолжил он. - Знаю многих из команды, больше общаюсь с Антоном Беловым - играли с ним в "Эдмонтоне", наши семьи общаются. Буду играть под 65-м номером".

Якупов также рассказал о своей текущей форме. "Меня встретили в СКА, разместили на базе. Первое время буду находиться там, пока не найду квартиру. Мне все нравится, негативных эмоций я тут еще не испытывал. В плане физической подготовки все в порядке - я занимался и давно готовился, думаю, что это было не зря", - считает нападающий.

В НХЛ Якупов выступал за "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Колорадо". В прошедшем сезоне он провел 58 матчей за "Колорадо", забросив девять шайб и отдав семь результативных передач. В общей сложности он сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 350 матчей и набрал 136 очков (62 шайбы + 74 голевые передачи).

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