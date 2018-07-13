Воробьев: Шипачев и Кагарлицкий начнут предсезонные матчи за ХК "Динамо" в одном звене

НОВОГОРСК /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Нападающие Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий на предсезонных сборах московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" будут наигрываться в одном сочетании. Об этом журналистам сообщил главный тренер столичной команды Владимир Воробьев.

Шипачев в прошлом сезоне выступал за петербургский СКА, а Кагарлицкий - за череповецкую "Северсталь". В межсезонье оба хоккеиста подписали контракты с московским "Динамо". Помимо Шипачева и Кагарлицкого, состав "Динамо" в межсезонье пополнили Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Андрей Миронов, Евгений Мозер, Патрик Закриссон и Микка Койвисто.

"Я очень доволен селекцией в межсезонье, спасибо Валерию Шанцеву (генеральный директор клуба), что подписали таких качественных хоккеистов. Шипачев и Кагарлицкий начнут в связке, с ними будем пробовать Афиногенова, Индрашиса и Даниила Тарасова, искать оптимальное сочетание", - пояснил Воробьев.

С 15 по 28 июля хоккеисты "Динамо" проведут предсезонный сбор в Нижнем Новгороде. С 5 по 11 августа команда примет участие в Кубке губернатора Нижегородской области. С 23-26 августа динамовцы сыграют в Кубке мэра Москвы.

"На сбор едут 39 человек, берем много молодежи, будем пробовать 12 человек молодежной команды, давать им шанс. Есть много талантливых ребят, большая конкуренция как в линии нападения, так и среди защитников. Будем смотреть, как они будут справляться с нагрузками и понимать наш стиль игры. Думаю, что к Кубку мэра уже определимся с основным составом в 25 человек", - рассказал Воробьев.

Тренер не исключил, что до старта сезона произойдут изменения в составе. "Многие игроки хотели вернуться в "Динамо", мы многих просматривали. Кого хотели - подписали, но некоторым не хватило места. Перед сезоном еще возможны изменения в составе", - сообщил Воробьев.

Капитана выберет команда

В межсезонье в "Динамо" вернулся 38-летний Максим Афиногенов, последние пять сезонов выступавший за "Витязь". Хоккеист является воспитанником бело-голубых и выступал за команду с 1995 по 1999 год, а также во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2004/05, в котором "Динамо" стало чемпионом России.

"Афиногенов доказал, что он состоятельный игрок и, несмотря на возраст, показывает хоккей очень хорошего качества, - отметил Воробьев. - Это динамовский воспитанник, который вернулся в клуб. Он будет лидером не только на хоккейной площадке, но и в раздевалке. Я вижу его одним из лидеров".

Тренер сообщил о том, что капитана на новый сезон выберет команда по окончании сборов. "Пришли многие игроки, которые были лидерами своих команд, задача тренерского штаба сплотить их, чтобы они могли решать самые серьезные задачи. На предсезонных играх у нас на будут разные капитаны, а уже перед сезоном хоккеисты выберут того, кто поведет их за собой. Мы приняли решение, что капитана выберет команда", - сказал Воробьев.

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ динамовцы проведут 2 сентября с уфимским "Салаватом Юлаевым". В предстоящем сезоне каждой команде предстоит сыграть по 62 встречи. "В увеличении количества матчей в регулярном чемпионате ничего страшного не вижу. Играть всегда легче, чем тренироваться", - заключил Воробьев.