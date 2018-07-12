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Футбол в России
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Точилин: ФК "Сочи" придется привыкать к южному климату после Санкт-Петербурга
Ранее было объявлено о переезде клуба Футбольной национальной лиги "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи

СОЧИ, 13 июля. /ТАСС/. Новому футбольному клубу "Сочи" нужно определенное время, чтобы привыкнуть к жаре и влажности после переезда из Санкт-Петербурга, но в дальнейшем это может стать козырем. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-конференции главный тренер команды Александр Точилин.

Ранее было объявлено о переезде клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи. Петербургское "Динамо" завершило первенство ФНЛ сезона-2017/18 на шестом месте. Клуб переименован в "Сочи".

"Спокойно готовимся в хороших условиях, при хорошей погоде. Нам придется к ней адаптироваться - достаточно влажно и жарковато. Мы же из Северной столицы приехали, там климат другой, нужно время для адаптации. Я думаю, со временем это будет нашим козырем перед теми командами, которые в дальнейшем сюда будут приезжать", - сказал он.

Нападающий "Сочи" Анзор Саная также отметил, что на стадионе имени Славы Метревели, где тренировалась сборная Бразилии во время чемпионата мира, условия отличные, но к климату придется привыкать. "Надо привыкнуть к климату - жарко, душно. Я думаю, мы справимся, мы еще должны адаптироваться", - сказал форвард.

По словам Точилина, переезд в Сочи был связан с тем, что в городе создана вся необходимая спортивная инфраструктура. "Здесь, имея ту инфраструктуру, те технические условия, приняли решение сюда переехать. В Санкт-Петербурге достаточно сложно конкурировать с ФК "Зенит". Плюс при том, что большой город, там не совсем достаточно развита футбольная инфраструктура, там все заточено под "Зенит", мы столкнулись с большими проблемами", - добавил тренер.

На стадионе имени Метревели клуб сыграет первые два домашних матча чемпионата ФНЛ предстоящего сезона. После "Сочи" будет играть на "Фиште".

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