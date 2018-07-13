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Французские болельщики не столкнулись с проблемами в России во время пребывания на ЧМ

Спорт
13 июля, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В финале турнира, который пройдет на столичном стадионе "Лужники", сыграют сборные Франции и Хорватии

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пребывание французских болельщиков в России во время чемпионата мира по футболу не было обременено какими-либо проблемами. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент организации болельщиков из Франции Эрви Мугин.

"Хочу поздравить Россию с успешным проведением чемпионата, - сказал Мугин. - У нас не было никаких проблем во время пребывания в стране. Подготовка к финалу чемпионата для нас является сравнительно новым опытом, за 20 лет мы третий раз выходим в финал мирового первенства. Завтра на Красной площади мы встретимся с нашими болельщиками, обсудим подготовку к матчу".

Чемпионат мира завершится 15 июля. В финале турнира, который пройдет на столичном стадионе "Лужники", сыграют сборные Франции и Хорватии.

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