Французские болельщики не столкнулись с проблемами в России во время пребывания на ЧМ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пребывание французских болельщиков в России во время чемпионата мира по футболу не было обременено какими-либо проблемами. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент организации болельщиков из Франции Эрви Мугин.

"Хочу поздравить Россию с успешным проведением чемпионата, - сказал Мугин. - У нас не было никаких проблем во время пребывания в стране. Подготовка к финалу чемпионата для нас является сравнительно новым опытом, за 20 лет мы третий раз выходим в финал мирового первенства. Завтра на Красной площади мы встретимся с нашими болельщиками, обсудим подготовку к матчу".

Чемпионат мира завершится 15 июля. В финале турнира, который пройдет на столичном стадионе "Лужники", сыграют сборные Франции и Хорватии.