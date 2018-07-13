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Дрогба поддержит сборную Франции в финале чемпионата мира по футболу

Спорт
13 июля, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Встреча пройдет на стадионе "Лужники" в Москве

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший футболист английского "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба заявил, что в финальном матче чемпионата мира будет поддерживать команду Франции. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Финальный матч между командами Франции и Хорватии состоится 15 июля. Встреча пройдет на стадионе "Лужники" в Москве.

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"Я вырос во Франции, и было бы замечательно, если французская сборная выиграла чемпионат мира. 20 лет назад она уже побеждала на домашнем чемпионате мира, и мне было бы приятно увидеть ее победу снова. Также хотелось бы отметить и сборную Хорватии, которая далеко не случайно вышла в финал и ни в коем случае не станет легким соперником для французов", - сказал Дрогба.

Также Дрогба отметил, что французскому нападающему Килиану Мбаппе по силам стать лучшим игроком мирового первенства. "Я видел, как Мбаппе играл последние три года, и прекрасно знаком с теми людьми, которые помогли ему достичь этого уровня. Сейчас ему всего 19 лет, однако он далеко не ребенок - он состоявшийся и взрослый футболист, который осознает происходящее вокруг него и ставит перед собой самые высокие цели. Если он продолжит в том же духе, то ему по силам выиграть "Золотой мяч", - отметил Дрогба.

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