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ЦСКА, УНИКС, "Анадолу Эфес" и "Олимпиакос" примут участие в Кубке Гомельского в Москве

Спорт
13 июля, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Турнир пройдет 29-30 сентября в УСК ЦСКА

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ТАСС, 13 июля. Российские ЦСКА и УНИКС, турецкий "Анадолу Эфес" и греческий "Олимпиакос" выступят на Кубке Александра Гомельского по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Турнир пройдет 29-30 сентября в УСК ЦСКА. В первый день ЦСКА сыграет с казанским УНИКСом, а "Олимпиакос" проведет встречу с "Анадолу Эфес". 30 сентября состоятся матч за третье место и финал.

Сообщается, что предсезонная подготовка ЦСКА начнется 1 сентября. Игроки национальных сборных будут задействованы в квалификационных матчах чемпионата мира и приступят к подготовке только 24 сентября.

30 и 31 августа баскетболисты пройдут медицинский осмотр, а с 1 по 10 сентября примут участие в сборах в Москве. Московский клуб также примет участие в турнирах Gloria Cup в Турции (12-15 сентября) и Zadar Cup в Хорватии (20-23 сентября).

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