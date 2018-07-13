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Хоккеист Кагарлицкий сообщил, что перешел в "Динамо" с целью выиграть Кубок Гагарина

Спорт
13 июля, 15:25 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 13, июля. /ТАСС

28-летний Кагарлицкий в межсезонье подписал годичный контракт с "Динамо"

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Дмитрий Кагарлицкий

Дмитрий Кагарлицкий

© Сергей Бобылев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий сообщил о том, что перешел в команду с целью победы в Кубке Гагарина. Об этом хоккеист рассказал ТАСС.

28-летний Кагарлицкий в межсезонье подписал годичный контракт с "Динамо". Ранее форвард на протяжении четырех сезонов выступал за череповецкую "Северсталь". В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кагарлицкий забросил 17 шайб и сделал 28 результативных передач. Состав "Динамо" в межсезонье также пополнили Вадим Шипачев, Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Андрей Миронов, Евгений Мозер, Патрик Закриссон и Микка Койвисто.

"Адаптация проходит хорошо, все ребята доброжелательные и дружелюбные, тренировки проходят в позитивном ключе. Руководство ставит перед нами самые высокие цели, и мы будем стараться их достигать. Когда собирают такую команду, обычно ставится задача завоевать Кубок Гагарина. Мы сюда приехали за Кубком, но сезон покажет, как будет на самом деле", - рассказал Кагарлицкий.

Ранее главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев сообщил, что Кагарлицкий будет наигрываться в одном звене с Шипачевым. "Буду играть с тем, с кем поставит тренер. Шипачев - один из лучших российских центральных нападающих, играть с ним одно удовольствие. Он неоднократно выигрывал Кубок Гагарина, побеждал на Олимпиаде и чемпионате мира, поиграть с таким центром дорогого стоит", - отметил Кагарлицкий.

КХЛ увеличила количество матчей в регулярном чемпионате, командам предстоит провести по 62 игры. "Для меня увеличение числа матчей - плюс, мне нравится больше играть. К календарю у меня никаких претензий нет, хорошо, что начинаем дома. Я ставлю перед собой задачу вкладываться по максимуму и помогать "Динамо", - подчеркнул хоккеист.

Динамовцы начнут чемпионат на арене "Мегаспорт", а после 31 декабря планируют переехать на новую арену в Петровском парке. "Я неоднократно играл на "Мегаспорте", это хороший и современный дворец. Когда построится динамовская арена - это будут другие эмоции. Возможно, во время сезона переезд добавит новых эмоций, и мы будем играть еще лучше", - заключил собеседник агентства.

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