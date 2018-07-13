ФК "Сочи" будет тренироваться на полях, на которых готовились сборные к матчам ЧМ

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" будет использовать в качестве тренировочных площадок поля, на которых проводили подготовку национальные сборные во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в пятницу журналистам замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда, который курировал вопросы подготовки и проведения чемпионата со стороны администрации региона.

Ранее было объявлено о переезде клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо" из Санкт-Петербурга в Сочи. Петербургское "Динамо" завершило первенство ФНЛ сезона-2017/18 на шестом месте. Клуб переименован в "Сочи".

"Переехал к нам клуб из Санкт-Петербурга. Со вчерашнего дня они приступили к организации тренировочного процесса на площадках "Адлер-1" и "Адлер-2", - сказал Долуда.

Он добавил, что тренировочные базы в Анапе, Геленджике и Сочи, где национальные команды проживали постоянно, будут переданы спортшколам и секциям - здесь смогут заниматься местные жители. На отремонтированном стадионе "Кубань" будет играть "Урожай" (ранее команда называлась "Кубань", будет выступать в Футбольной профессиональной лиге). На строительство или реконструкцию каждой из этих площадок потребовался 140-150 млн рублей.

На реконструкцию стадиона "Фишт" было потрачено в целом 6 млрд рублей. Было необходимо перестроить медиацентр, перекроить систему инженерных коммуникаций, построить дополнительные трибуны на 4 тыс. мест (вместимость увеличена примерно на 10%) и выполнить другие работы.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля, шесть матчей прошли на стадионе "Фишт" в Сочи. В Краснодарском крае базировались сборные Испании (в Краснодаре), Бразилии и Польши (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике). Все эти команды завершили участие в чемпионате.