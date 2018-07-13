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РФС снял с "Анжи" запрет на регистрацию новых футболистов

Спорт
13 июля, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Также палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла запрет на регистрацию новых игроков с "Калуги" и "Читы"

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ТАСС, 13 июля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с махачкалинского "Анжи" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Палата удовлетворила заявление "Анжи" о снятии запрета, так как клуб исполнил решение органа. 8 июня палата запретила махачкалинскому клубу регистрировать новых игроков из-за заявления московского "Арарата" о взыскании задолженности по трансферному контракту Владимира Сугробова. "Анжи" выплатил долг и проценты по контракту.

Также клуб должен был выплатить задолженность Академии футбола имени Юрия Коноплева.

Также РФС сняла запрет на регистрацию новых игроков с "Калуги" и "Читы". "Калуга" выплатила защитнику Ивану Лозенкову компенсацию за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке. "Чита" выплатила нападающему Артему Мотову задолженность по соглашению в полном объеме. Оба клуба теперь могут регистрировать новых футболистов.

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