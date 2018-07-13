Сборная России выиграла Суперкубок легенд по футболу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Италии со счетом 7:6 в финальном матче Суперкубка легенд по футболу, который завершился в Москве. Турнир проходил во дворец спорта "Мегаспорт".

В составе российской команды хет-трик оформил Дмитрий Аленичев, дублем отметился Константин Головской. Также голы забили Юрий Ковтун и Олег Корнаухов. У итальянцев два мяча на свой счет записал Франческо Тотти, также отличились Кристиан Дзаккардо, Лучано Дзаури, Марко Дельвекио и Давид Ди Микеле.

Лучшим игроком турнира был признан Тотти. Лучшим вратарем был признан португалец Паулу Сантуш. Лучшим бомбардиром Суперкубка легенд стал немецкий нападающий Какау, забивший 10 мячей. Награду за вклад в развитие футбола получил французский защитник Лоран Блан, являющийся чемпионом мира 1998 года.

Финальный матч посетили президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

В матче за третье место сборная Португалии со счетом 7:5 обыграла сборную Звезд мирового футбола. Пятое место заняла сборная Германии, обыгравшая сборную Америки со счетом 12:9. В матче за седьмое место команда Франции одержала победу над командой Китая со счетом 6:3.

Суперкубок легенд проходил в формате традиционного Кубка легенд. Кубок легенд проводится с 2009 года. Все 11 раз победителем турнира становилась сборная России.