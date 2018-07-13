Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России выиграла Суперкубок легенд по футболу

Спорт
13 июля, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В составе российской команды хет-трик оформил Дмитрий Аленичев, дублем отметился Константин Головской

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Аленичев

Дмитрий Аленичев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Италии со счетом 7:6 в финальном матче Суперкубка легенд по футболу, который завершился в Москве. Турнир проходил во дворец спорта "Мегаспорт".

В составе российской команды хет-трик оформил Дмитрий Аленичев, дублем отметился Константин Головской. Также голы забили Юрий Ковтун и Олег Корнаухов. У итальянцев два мяча на свой счет записал Франческо Тотти, также отличились Кристиан Дзаккардо, Лучано Дзаури, Марко Дельвекио и Давид Ди Микеле.

Смотрите также

Сборная России сыграет в финале Суперкубка легенд по футболу с командой Италии

Сборная России обыграла команду Франции в матче Суперкубка легенд по футболу

Эрнан Креспо сыграет в Суперкубке легенд в Москве, Бебето - нет

Лучшим игроком турнира был признан Тотти. Лучшим вратарем был признан португалец Паулу Сантуш. Лучшим бомбардиром Суперкубка легенд стал немецкий нападающий Какау, забивший 10 мячей. Награду за вклад в развитие футбола получил французский защитник Лоран Блан, являющийся чемпионом мира 1998 года.

Финальный матч посетили президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

В матче за третье место сборная Португалии со счетом 7:5 обыграла сборную Звезд мирового футбола. Пятое место заняла сборная Германии, обыгравшая сборную Америки со счетом 12:9. В матче за седьмое место команда Франции одержала победу над командой Китая со счетом 6:3.

Суперкубок легенд проходил в формате традиционного Кубка легенд. Кубок легенд проводится с 2009 года. Все 11 раз победителем турнира становилась сборная России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
2
США выдвинули обвинения 12 предполагаемым военным разведчикам из России по делу Мюллера
3
Британская полиция нашла в доме отравившегося в Эймсбери бутылку со следами "Новичка"
4
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
5
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
6
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
7
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!