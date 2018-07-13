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Футбольный турнир среди журналистов прошел на Красной площади в Москве

Спорт
13 июля, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В соревнованиях приняли участие более 80 журналистов из разных стран, в том числе специальный корреспондент ТАСС Игорь Лазорин

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Турнир по футболу среди журналистов прошел на Красной площади в Москве в рамках спортивной программы, приуроченной к чемпионату мира.

В соревнованиях приняли участие более 80 журналистов из разных стран, в том числе специальный корреспондент ТАСС Игорь Лазорин. Игроки были разделены на несколько команд с аутентичными названиями "Матрешка", "Пряники", "Балалайка", "Солянка", "Ушанка" и "Ватрушка".

Всего команды провели по одному матчу в рамках соревнований на центральном поле в Парке футбола на Красной площади. Корреспондент ТАСС отметился четырьмя забитыми мячами, а его команда выиграла со счетом 8:4.

Чемпионат мира завершится 15 июля финальным матчем между сборными Хорватии и Франции. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники", игра начнется в 18:00 мск.

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