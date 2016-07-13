Российские гандболистки проиграли норвежкам в полуфинале юниорского чемпионата мира

ТАСС, 13 июля. Женская сборная России по гандболу проиграла команде Норвегии со счетом 23:30 в полуфинале чемпионата мира среди юниорок (девушки не старше 20 лет), который прошел в Дебрецене. Соревнования проходят в Венгрии.

В составе сборной России самой результативной гандболисткой стала Милана Таженова, забросившая 6 голов. Больше голов только у норвежки Хенни Эллы Рейстад (7).

Матч за третье место и финал пройдут 14 июля. В другом полуфинале, который пройдет позднее в пятницу, сыграют сборные Венгрии и Южной Кореи.

Чемпионат мира среди гандболисток не старше 20 лет проходит с 1977 года (раз в два года). Сборная СССР семь раз становилась чемпионом, сборная России - четыре раза. Отечественные команды являются лидерами по количеству побед на юниорских чемпионатах мира. В 2016 году чемпионками стали датчанки, обыгравшие россиянок в овертайме (32:28).