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ФК "Балтика" рассчитывает на помощь региона в аренде стадиона "Калининград"

Спорт
13 июля, 22:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Резервной ареной "Балтики" является одноименный стадион, рассчитанный на 14,5 тысячи зрителей и сертифицированный для проведения на нем матчей ФНЛ

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Стадион "Калининград"

Стадион "Калининград"

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Балтика" рассчитывает на помощь властей Калининградской области в вопросе оплаты аренды стадиона "Калининград" в сезоне-2018/19. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Теймураз Лепсая.

"Балтика" выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Ранее глава совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков сообщал, что стоимость проведения одного матча на стадионе "Калининград", который построен к чемпионату мира по футболу, пока он находится в федеральной собственности составит 2 млн рублей. Стадион "Калининград", открытый в мае 2018 года, вмещает 35 015 человек.

"Мы пока не получили еще официальную стоимость аренды стадиона. Нас этот вопрос максимально волнует и заботит, цифры, которые пока неофициальные, нас не устраивают, - сказал Лепсая. - Безусловно, мы рассчитываем на помощь властей Калининградской области, которые и так нам помогают в этом вопросе".

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин ранее сообщил ТАСС, что стадионы чемпионата мира в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске, строительством которых занималось Федеральное государственное унитарное предприятие "Спорт-Инжиниринг", минимум до конца года останутся в ведении организации, после чего постепенно будут переходить регионам. "Налицо общая проблема [стоимости аренды стадиона] всех клубов и управляющей компании, поэтому решать ее нужно централизованно. Проблема была всегда, просто чем ближе чемпионат, тем активней она обсуждается. Мы-то давно беспокоимся по этому поводу", - подчеркнул Лепсая.

Резервной ареной "Балтики" является одноименный стадион, рассчитанный на 14,5 тысячи зрителей и сертифицированный для проведения на нем матчей ФНЛ. "Билеты на игры мы еще не продаем, но у нас есть программа клубных карт, и мы исходим из того, что будем играть на новом стадионе. Однако играть там любой ценой не совсем правильно", - заключил Лепсая.

Ранее сообщалось о том, что "Ростов" продолжит играть на своем старом стадионе "Олимп-2" из-за дорогой арендной платы за построенную к чемпионату мира "Ростов-Арену". Стоимость одной игры, по данным местных СМИ, на "Ростов- Арене" составляет примерно 3 млн рублей, а на "Олимп-2" игра обходится клубу в 400 тысяч рублей. Позднее в областном министерстве по физической культуре и спорту сообщили ТАСС о переговорах по передаче стадиона "Ростов- Арена" в региональную собственность. Генеральный директор волгоградского "Ротора" Андрей Рекечинский сообщил, что клуб пока не договорился о проведении матчей чемпионата ФНЛ на построенной к чемпионату мира "Волгоград-Арене" из-за завышенной, по его мнению, цены арендной платы.

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