Российская прыгунья в высоту Ласицкене прервала серию из 45 побед

ТАСС, 13 июля. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате. Российская легкоатлетка не смогла выиграть турнир впервые с июня 2016 года, прервав серию из 45 побед.

Ласицкене разделила третье место с украинской легкоатлеткой Екатериной Табашник. Обе спортсменки с первой попытки взяли высоту 1,90 м, но не смогли преодолеть планку на высоте 1,94 м. Победу одержала болгарка Мирела Демирева (1,94 м с первой попытки), второй стала украинка Юлия Левченко (1,94 м со второй попытки).

Последний раз Ласицкене не смогла одержать победу на соревнованиях на чемпионате России в Чебоксарах 23 июня 2016 года. Ласицкене, тогда еще выступавшая под девичьей фамилией Кучина, заняла второе место с результатом 1,96 м. Победила тогда олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Чичерова (1,98).

После этого Ласицкене победила на Всероссийской летней Универсиаде 1 июля 2016 года, взяв планку на высоте 1,90 м. С тех пор россиянка не проиграла ни одного старта, выиграв 45 турниров подряд. За этот период Ласицкене выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы "Бриллиантовой лиги", в которых принимала участие.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года, также россиянка стала победительницей финала "Бриллиантовой лиги" 2017 года. Ей принадлежит рекорд по количеству побед в прыжках в высоту на этапах "Бриллиантовой лиги" - 16.

Также на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате выступает еще один российский легкоатлет Тимур Моргунов. 21-летний спортсмен участвует в соревнованиях по прыжкам с шестом. Этап в Рабате является для него первым международным стартом на взрослом уровне.