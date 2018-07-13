Менеджер Ласицкене: подоплеки в поражении спортсменки нет, так сложились обстоятельства

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Менеджер прыгуньи в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова считает, что не нужно искать подоплеку в поражении легкоатлетки на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате, со спортсменкой все в порядке, никаких травм нет. Об этом она сообщила ТАСС.

В пятницу 25-летняя Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, заняла третье место на турнире в столице Марокко. Россиянка не смогла одержать победу на соревнованиях впервые с июня 2016 года, прервав серию из 45 побед.

"С Машей все в порядке, никаких травм у нее нет. Просто так сложилось сегодня", - сказала Назарова.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года, россиянка стала победительницей финала "Бриллиантовой лиги" 2017 года. Также ей принадлежит рекорд по количеству побед в прыжках в высоту на этапах "Бриллиантовой лиги" - 16.

Российские легкоатлеты из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики в ноябре 2015 года вынуждены выступать на мировых турнирах в нейтральном статусе.