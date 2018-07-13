Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Моргунов стал третьим на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате в прыжках с шестом

Спорт
13 июля, 23:28 дата обновления: 13 июля, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Победу одержал американец Сэм Кендрикс, второе место занял поляк Павел Войцеховский

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тимур Моргунов

Тимур Моргунов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Российский легкоатлет Тимур Моргунов, выступающий под нейтральным флагом, занял третье место в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко).

Моргунов со второй попытки преодолел планку на высоте 5,80 м, а затем совершил три неудачных прыжка, пытаясь взять высоту 5,86 м. Победу одержал американец Сэм Кендрикс, который установил рекорд соревнований в Рабате (5,86). Второе место занял поляк Павел Войцеховский с результатом 5,80 м. Поляк опередил россиянина, так как взял высоту с первой попытки.

Турнир в Рабате стал для 21-летнего россиянина первым международным стартом на взрослом уровне. В начале июля Моргунов получил разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) выступать в нейтральном статусе.

Моргунов является победителем зимнего чемпионата России - 2018 и летнего чемпионата страны - 2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели нашли тело подростка, пропавшего в горах под Сочи 10 дней назад
2
Букингемский дворец опроверг информацию об опоздании Трампа на чаепитие с Елизаветой II
3
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
4
Трамп стал 12-м президентом США, встретившимся с королевой Елизаветой II
5
Порошенко пригрозил изоляцией странам, препятствующим вступлению Украины в НАТО
6
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
7
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!