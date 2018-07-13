Моргунов стал третьим на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате в прыжках с шестом

ТАСС, 13 июля. Российский легкоатлет Тимур Моргунов, выступающий под нейтральным флагом, занял третье место в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко).

Моргунов со второй попытки преодолел планку на высоте 5,80 м, а затем совершил три неудачных прыжка, пытаясь взять высоту 5,86 м. Победу одержал американец Сэм Кендрикс, который установил рекорд соревнований в Рабате (5,86). Второе место занял поляк Павел Войцеховский с результатом 5,80 м. Поляк опередил россиянина, так как взял высоту с первой попытки.

Турнир в Рабате стал для 21-летнего россиянина первым международным стартом на взрослом уровне. В начале июля Моргунов получил разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) выступать в нейтральном статусе.

Моргунов является победителем зимнего чемпионата России - 2018 и летнего чемпионата страны - 2017.