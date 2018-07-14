Российские ватерполисты стартуют на чемпионате Европы в Барселоне

ТАСС, 14 июля. Чемпионат Европы по водному поло стартует в субботу в испанской Барселоне. На турнире выступят мужская и женская сборные России.

Мужской и женский турниры на чемпионате Европы пройдут в разном формате. 16 участников мужского турнира на предварительной стадии разбиты на четыре группы, победители которых выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, проводят квалификационные встречи плей-офф. Сборная России выступит в группе D, где 16 июля сыграет с командой Словакии, 18 июля - Сербии, 20 июля - Румынии.

Группу А составили сборные Венгрии, Италии, Германии и Грузии, группу В - Черногории, Испании, Франции и Мальты, группу С - Греции, Хорватии, Нидерландов и Турции. Квалификационные матчи запланированы на 22 июля, четвертьфиналы - 24 июля, полуфиналы - 26 июля, матч за третье место и финал состоятся 28 июля. При этом будут разыграны все места, включая 15-е.

Российская команда пробилась на чемпионат Европы благодаря своему выступлению на предыдущем турнире - в январе 2016 года в Белграде она заняла восьмое место. По итогам предыдущего турнира путевки в Барселону получили восемь лучших команд, включая хозяев из Испании, еще восемь лицензий были разыграны в квалификации.

В состав сборной России на чемпионат Европы включены вратари Петр Федотов, Виталий Стаценко, центральные нападающие Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, защитники Иван Копцев, Иван Сучков, подвижные нападающие Иван Нагаев, Дмитрий Холод, Игорь Бычков, Даниил Меркулов, Роман Шепелев, Константин Харьков, Степан Андрюков. Российская команда готовилась на подмосковной базе "Озеро Круглое", после чего приняла участие в турнире во Франции. "Чемпионат Европы - это самые трудные соревнования по составу участников, там играют все сильнейшие европейские команды. Но планку опускать нельзя, надо бороться за максимальный результат", - рассказал старший тренер сборной России Сергей Евстигнеев.

У женщин - всего 12 команд

В женском турнире выступают 12 команд, которые разбиты на две группы. Сборная России в группе В 14 июля сыграет с соперницами из Турции, 15 июля - Сербии, 17 июля - Германии, 19 июля - Венгрии, 21 июля - Испании. Группу А составили команды Нидерландов, Италии, Греции, Хорватии, Франции и Израиля.

По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала, матчи этой стадии запланированы на 23 июля. Полуфиналы состоятся 25 июля, решающие встречи - 27 июля. Здесь также будут разыграны все места, включая 11-е.

Россиянки также пробились на европейское первенство по итогам предыдущего чемпионата в Белграде, где они заняли шестое место. В Барселоне выступят вратари Анна Карнаух, Анастасия Верхоглядова, центральные нападающие Анна Тимофеева, Анастасия Симанович, центральные защитники Мария Борисова, Вероника Вахитова, Наталья Чурзина, подвижные нападающие Алена Сержантова, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Дарья Рыжкова, Эльвина Каримова, Ольга Горбунова.

Россиянки вправе претендовать на медали, учитывая, что женская команда страны стала третьей на чемпионате мира 2017 года, Олимпийских играх 2016 года, а также в Мировой лиге 2017 и 2018 годов.

Чемпионат Европы пройдет в бассейне "Бернат Пикорнелль", расположенном в олимпийском комплексе на холме Монтжуик в Барселоне.

Женщины выиграли три чемпионата Европы

Чемпионаты Европы по водному поло среди мужских команд проводятся с 1926 года, женских - с 1985-го. В последние годы в мужском водном поло в Европе доминируют сербы, которые выиграли три предыдущих чемпионата континента. Больше всего титулов - у венгров, но последний раз они стали чемпионами Европы в 1999 году. Пять раз чемпионами Европы становились ватерполисты СССР (в 1966, 1970, 1983, 1985 и 1987 годах), на счету команды России - лишь бронза в 1997 году.

У женщин пять титулов у команды Италии, четыре - Нидерландов, по три - России (2006, 2008, 2010) и Венгрии. Венгерская сборная победила два года назад в Белграде, в финале обыграв соперниц из Нидерландов.

При этом на прошлогоднем чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в соревнованиях по водному поло победили мужская команда Хорватии и женская - США. Тогда как на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро золотые медали завоевали мужская команда Сербии и женская - США.