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Сербский футболист Дугалич перешел в "Енисей"

Спорт
14 июля, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на два года

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ТАСС, 14 июля. Сербский защитник Раде Дугалич перешел в красноярский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на два года. В прошедшем сезоне Дугалич выступал в "Тосно" из Ленинградской области, в составе которого стал обладателем Кубка России сезона-2017/18. Всего футболист провел в "Тосно" 71 матч и забил четыре гола.

Кроме того, состав красноярского клуба пополнил 23-летний центральный защитник Алексей Грицаенко, который на правах аренды перешел из "Краснодара" на один сезон. Грицаенко провел за южан десять матчей в прошедшем сезоне РФПЛ.

В сезоне-2017/18 "Енисей" под руководством Дмитрия Аленичева занял третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В переходных матчах за право участия в премьер-лиге клуб из Красноярска обыграл "Анжи" со счетом 3:0, 3:4. "Енисей" сыграет в высшем российском дивизионе впервые в своей истории.

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