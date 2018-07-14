"Челси" объявил о назначении Сарри на пост главного тренера команды

ТАСС, 14 июля. Английский футбольный клуб "Челси" назначил Маурицио Сарри главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 59-летним специалистом рассчитан на три года.

"Я очень рад подписанию соглашения с "Челси", это начало нового и захватывающего периода в моей карьере, - сказал Сарри. - С нетерпением жду начала работы и встречи с игрокам в понедельник, где я смогу познакомиться с командой. Надеюсь, мы сможем показать интересный нашим болельщикам футбол. Мы будем бороться за трофеи, поскольку клуб этого заслуживает".

Директор клуба Марина Грановская отметила, что "Наполи" под руководством Сарри показывал захватывающий и атакующий футбол. "Мы рады приветствовать Маурицио и с нетерпением ждем, когда он перенесет свою футбольную философию на нашу команду. "Наполи" показывал привлекательный футбол в Европе, впечатляя своей атакующей игрой, а его тренерские методы значительно повлияли на ту команду, которая была в его распоряжении".

В пятницу клуб подтвердил уход итальянского специалиста Антонио Конте, который работал в "Челси" с лета 2016 года. В первый сезон специалист привел команду к победе в национальном чемпионате. В сезоне-2017/18 "Челси" занял пятое место в турнирной таблице и не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Сарри возглавил "Наполи" в 2015 году, в сезонах 2015/16 и 2017/18 гг. под его руководством неаполитанцы становились вторыми в чемпионате Италии. В прошедшем сезоне "Наполи" набрал 91 очко, установив рекорд клуба и показав седьмой результат по количеству очков в истории серии А. Также "Наполи" установил рекорд по количеству очков для клуба, занявшего второе место. В мае на посту главного тренера клуба Сарри сменил другой итальянский специалист - Карло Анчелотти.