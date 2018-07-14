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Дворкович: Россия достойна проводить летние Олимпийские игры

Спорт
14 июля, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о намерении подать заявку на проведение Игр 2032 и 2036 годов

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Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович

© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия достойна проведения летних Олимпийских игр, решение о подаче заявки на их организацию примет Олимпийский комитет России и руководство страны. Об этом рассказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович во время телемоста с городами, принимавшими матчи турнира.

Сочи в 2014 году принимал зимние Олимпийские игры, Москва претендовала в 2007 году на организацию летней Олимпиады 2012 года.

"Говорить о проведении летних Олимпийских игр преждевременно. Но мысль такая возникает - наша страна достойна проведения летних Игр, но когда и каким образом подавать такую заявку, решать Олимпийскому комитету России и руководству страны", - сказал Дворкович.

В марте этого года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о намерении подать заявку на проведение летней Олимпиады 2032 и 2036 годов. В последний раз Международный олимпийский комитет объявлял о месте проведения летних Игр 2024 и 2028 годов (в Париже и Лос- Анджелесе) на своей сессии в сентябре 2017 года.

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