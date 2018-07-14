Трезеге: трансфер Роналду в "Ювентус" выведет итальянский футбол на новый уровень

МОСКВА, 14 июля /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Переход португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в "Ювентус" позволит итальянскому футболу выйти на новый уровень. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, выиграв в его составе 16 трофеев. Футболист стал лучшим бомбардиром в истории "Реала", забив 451 гол в 438 играх. Во вторник было объявлено о переходе Роналду в итальянский "Ювентус" за €100 млн.

"Переход Криштиану Роналду в" Ювентус" позволит футболисту как минимум перезагрузиться и перевернуть очередную страницу своей замечательной карьеры, - сказал Трезеге. - Наверное, не стоит говорить о том, что теперь к футболисту будет приковано особое внимание, ведь когда игрок переходит за сумму в 100 миллионов, то к нему будут предъявляться особые требования. Несомненно, переход Криштиану в туринский клуб не только усилит интерес к итальянскому футболу, но и выведет его на новый уровень".

Роналду начал профессиональную карьеру в португальском "Спортинге" в 2002 году, через год его за €14 млн приобрел английский "Манчестер Юнайтед". В составе британского клуба португалец выиграл несколько трофеев, в том числе Лигу чемпионов. Роналду также является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.