Суд отклонил иск бывших игроков к НХЛ по поводу полученных от силовых приемов травм

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Окружной судья Сьюзан Ричард Нельсон отклонила групповой иск бывших игроков к Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по поводу поощрения силовых приемов в игре, которые приводили к травмам головы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американский телеканал NBC.

Более 100 бывших игроков подали иск пять лет назад. Основанием для иска стал недостаточный, по мнению хоккеистов, мониторинг травм головы, который привел к хроническим заболеваниям после завершения спортивной карьеры. Последнее заседание состоялось в марте, а спустя четыре месяца суд пришел к выводу, что оснований для принятия заявления нет.

Судья пояснила, что коллективный иск не может быть рассмотрен, поскольку травмы истцов различны и не могут классифицироваться по общему признаку "травма головы". Как следует из материалов дела, у истцов различные неврологические диагнозы и разное состояние.

Адвокат хоккеистов Чарльз Циммерман отметил, что решение судьи было процедурным, а также добавил, что сотни игроков будут продолжать отстаивать свои права и подавать индивидуальные иски в суд. Юрист не ответил, будет ли подана апелляция на отказ принять к рассмотрению коллективный иск.