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Шварцман финишировал восьмым в первой гонке этапа европейской "Формулы-3" в Нидерландах

Спорт
14 июля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Победу одержал эстонец Ральф Арон, вторым финишировал китаец Гуаньюй Чжоу, третьим стал Мик Шумахер

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ТАСС, 14 июля. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман занял восьмое место в первой гонке четвертого этапа европейской "Формулы-3", который проходит в Нидерландах.

Весь призовой подиум заняли гонщики Prema: победу одержал эстонец Ральф Арон, вторым финишировал китаец Гуаньюй Чжоу, третьим стал сын семикратного чемпиона мира в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера - Мик Шумахер.

Россиянин Никита Троицкий (Carlin) стал 11-м, Артем Петров (Van Amersfoort Racing) - 15-м.

Вторая и третья гонки этапа пройдут в воскресенье.

Троицкий и Шварцман являются членами программы развития российского автоспорта SMP Racing. Шварцман также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари".

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