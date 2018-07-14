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Футболист Тарасов продлил контракт с "Локомотивом"

Спорт
14 июля, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год

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Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Полузащитник Дмитрий Тарасов подписал новое соглашение с московским футбольным клубом "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год.

Тарасов заявил, что рад остаться в клубе, который стал для него домом. "Очень рад остаться в "Локомотиве", это мой дом, моя семья и самые лучшие болельщики. Мы добились больших успехов, но впереди не менее сложные испытания, новый сезон, Лига чемпионов, - сказал Тарасов. - Совсем скоро присоединюсь к команде на сборах, успел соскучиться по ребятам".

Тарасов перешел в "Локомотив" в 2010 году. За это время полузащитник провел 173 матча и забил 12 голов. В составе железнодорожников Тарасов дважды становился обладателем Кубка России, в прошлом сезоне стал чемпионом страны.

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