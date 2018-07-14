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Кремлев: нарушение договоренностей по финалу WBSS может повлиять на карьеру Усика

Спорт
14 июля, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Бой Гассиев - Усик запланирован на 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский"

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Нарушение договоренностей по участию в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева может повлиять на карьеру украинца Александра Усика. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на представителя Усика Александра Красюка сообщили о том, что бой против Гассиева может не состояться.

"Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды, - сказал Кремлев. - На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика".

Бой Гассиев - Усик запланирован на 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский". На кону будут стоять чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

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