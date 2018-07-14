Тренер сборной России не видит ничего страшного в поражении прыгуньи Ласицкене в Рабате

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Старший тренер сборной России по легкой атлетике в группе прыжков Антон Назаров не видит ничего страшного в поражении прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате. Такое мнение он высказал ТАСС.

25-летняя Ласицкене в пятницу заняла третье место на турнире в столице Марокко. Россиянка не смогла одержать победу на соревнованиях впервые с июня 2016 года, прервав серию из 45 побед.

"Думаю, если у нее нет никаких болевых ощущений, никакой травмы, то ничего страшного. Это Рабат, далекий перелет, мог сыграть свою роль человеческий фактор, что-то не сложиться. Считаю, что Маша сейчас находится в хорошей форме", - сказал Назаров.

"Могу вспомнить, что в 2015 году в Таллине Маша получила "баранку" на молодежном первенстве Европы, а через 1,5 месяца стала чемпионкой мира. Спорт тем и интересен, что мы ничего не можем прогнозировать, а реалии покажут, кто был на этот момент сильнее", - добавил он.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 7 по 12 августа на Олимпийском стадионе в Берлине.