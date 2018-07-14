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Защитник СКА Дыбленко рассказал, что получил только позитивные впечатления от опыта в НХЛ

Спорт
14 июля, 13:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июля. /ТАСС

В мае СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Дыбленко, который минувший сезон провел в системе клуба НХЛ "Нью-Джерси"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Защитник санкт-петербургского СКА Ярослав Дыбленко получил только позитивные впечатления от опыта выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

В мае СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Дыбленко, который минувший сезон провел в системе клуба НХЛ "Нью-Джерси".

"Над решением вернуться в Россию долго не думал. Поступило хорошее предложение от СКА, обговорил все с семьей и приехал в Санкт-Петербург. Инициатива расторгнуть контракт с "Нью-Джерси" исходила от меня. За год в Северной Америке было много плюсов - прибавил в игре в меньшинстве, познакомился с другим менталитетом, посмотрел США и Канаду", - сказал Дыбленко.

"Понял, в чем мне нужно прибавлять, а в чем я уже хорош. Привез только позитивные впечатления", - добавил защитник.

Дыбленко также рассказал о желании попасть в состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

"Всегда приятно было играть в Ледовом, таких болельщиков мало где найдешь. Мой контракт рассчитан на четыре года, надеюсь попасть на Олимпиаду-2020. Все хоккеисты стремятся в сборную, но я не сказал бы, что из СКА попасть туда будет проще. Талантливые ребята играют по всей России", - считает игрок.

В минувшем сезоне 24-летний Дыбленко выступал в команде Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Бингемтон Девилз", где провел 54 встречи и набрал 8 (2 шайбы + 6 передач) очков.

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