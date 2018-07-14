ФК "Челси" объявил о подписании контракта с бразильцем Жоржиньо

ТАСС, 14 июля. Английский футбольный клуб "Челси" приобрел у итальянского "Наполи" бразильского полузащитника Жоржиньо. Об этом сообщает "Газета.Ru" пресс-служба лондонского клуба.

26-летний Жоржиньо подписал с английской командой пятилетний контракт. Ранее "Челси" возглавил бывший главный тренер неаполитанского клуба Маурицио Сарри.

"Я в восторге от того, что теперь буду играть в "Челси". Не каждый может стать частью такой большой команды, поэтому я очень счастлив. Рад играть в сильной лиге вместе с командой, которая всегда ставит задачу побеждать", - сказал Жоржиньо.

Бразилец стал первым трансфером "Челси" в текущем межсезонье. В составе "Наполи" футболист провел 160 матчей, забил шесть мячей и отметился одной голевой передачей.