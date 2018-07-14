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ФК "Челси" объявил о подписании контракта с бразильцем Жоржиньо

Спорт
14 июля, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

26-летний игрок подписал с английской командой пятилетний контракт

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ТАСС, 14 июля. Английский футбольный клуб "Челси" приобрел у итальянского "Наполи" бразильского полузащитника Жоржиньо. Об этом сообщает "Газета.Ru" пресс-служба лондонского клуба.

26-летний Жоржиньо подписал с английской командой пятилетний контракт. Ранее "Челси" возглавил бывший главный тренер неаполитанского клуба Маурицио Сарри.

"Я в восторге от того, что теперь буду играть в "Челси". Не каждый может стать частью такой большой команды, поэтому я очень счастлив. Рад играть в сильной лиге вместе с командой, которая всегда ставит задачу побеждать", - сказал Жоржиньо.

Бразилец стал первым трансфером "Челси" в текущем межсезонье. В составе "Наполи" футболист провел 160 матчей, забил шесть мячей и отметился одной голевой передачей.

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