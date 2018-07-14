Английский "Челси" не сможет переманивать футболистов у "Наполи"

ТАСС, 14 июля. Футбольный клуб "Челси" и итальянский "Наполи" заключили пакт, согласно которому английская команда не сможет переманивать игроков у неаполитанского клуба в течение нескольких лет. Об этом сообщил адвокат "Наполи" Маттиа Грассани, слова которого приводит портал Football Italia.

Пакт стал частью сделки по переходу в "Челси" бывшего главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри. Работа по трансферу бразильца Жоржиньо, который состоялся в субботу, по словам Грассини, началась еще до заключения пакта.

"Нам удалось внести такой пункт во время переговоров с лондонцами. Они не смогут покупать наших игроков в течение нескольких лет. Также "Челси" не будет иметь возможность воспользоваться суммой отступных в контракте того или иного футболиста. Переговоры по переходу Жоржиньо шли параллельно и не связаны с желанием Сарри видеть его в команде", - сказал адвокат.

Сарри работал главным тренером "Наполи" в течение трех лет. "У футболистов формируется некая ментальная связь с тренерами. Сарри долго руководил клубом, многие игроки им восхищаются. Однако президент клуба Аурелио Де Лаурентис хотел сохранить коллектив, который показал хороший результат в последнем сезоне", - добавил Грассани.

В пятницу "Челси" подтвердил уход итальянского специалиста Антонио Конте, который работал в клубе с лета 2016 года. В первый сезон специалист привел команду к победе в национальном чемпионате. В сезоне-2017/18 "Челси" занял пятое место в турнирной таблице и не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Сарри возглавил "Наполи" в 2015 году, в сезонах 2015/16 и 2017/18 гг. под его руководством неаполитанцы становились вторыми в чемпионате Италии. В прошедшем сезоне "Наполи" набрал 91 очко, установив рекорд клуба и показав седьмой результат по количеству очков в истории серии А. Также "Наполи" установил рекорд по количеству очков для клуба, занявшего второе место. В мае на посту главного тренера клуба Сарри сменил другой итальянский специалист - Карло Анчелотти.