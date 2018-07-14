Основатель Межнациональной хоккейной лиги Черенков скончался на 82-м году жизни

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший советский хоккеист, заслуженный тренер СССР, основатель и президент Межнациональной хоккейной лиги Роберт Черенков скончался в ночь на 14 июля на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его сын, бывший судья Александр Черенков.

Воспитанник ЦДСА, двукратный серебряный призер чемпионата СССР в составе московского "Динамо" Черенков приводил к золоту молодежную сборную СССР на чемпионате мира 1989 года. В 1992 году был начальником хоккейной Объединенной команды на Олимпийских играх в Альбервиле. Был вице-президентом Федерации хоккея СССР и главой тренерского совета (1990-1992). В 1992-1996 годах - основатель и президент Межнациональной хоккейной лиги.

"К сожалению, это случилось сегодня ночью. Он был после болезни, умер от инфаркта. В понедельник, в районе 13 часов на Ваганьковском кладбище в церкви будет его отпевание и там же похороны", - сказал Черенков.