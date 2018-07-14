Шварцман финишировал седьмым во второй гонке этапа европейской "Формулы-3" в Нидерландах

ТАСС, 14 июля. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман занял седьмое место во второй гонке четвертого этапа европейской "Формулы-3", который проходит в Нидерландах.

Весь подиум заняли гонщики Prema: победу одержал эстонец Ральф Арон, вторым финишировал итальянец Маркус Армстронг, третьим - китаец Гуаньюй Чжоу.

Россиянин Никита Троицкий (Carlin) стал 13-м, Артем Петров (Van Amersfoort Racing) - 15-м. Сын семикратного чемпиона мира в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера - Мик Шумахер - сошел с дистанции на первом круге.

Третья гонка этапа пройдет в воскресенье.

Троицкий и Шварцман являются членами программы развития российского автоспорта SMP Racing. Шварцман также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари".