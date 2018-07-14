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Джокович обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдонского турнира

Спорт
14 июля, 17:34 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, июля. /ТАСС

Итоговый результат матча - 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8 в пользу серба, посеянного на турнире под 12-м номером

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Новак Джокович

Новак Джокович

© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.

Полуфинальная встреча началась в пятницу, но была остановлена из-за наступления темноты после трех сетов. Итоговый результат матча - 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8 в пользу серба, посеянного на турнире под 12-м номером. Соперники в 52-й раз сыграли друг с другом на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP): 27 побед на счету сербского теннисиста, 25 раз выиграл Надаль.

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Матч Джоковича и Надаля на Уимблдоне будет доигран в субботу

Андерсон обыграл Изнера и впервые в карьере вышел в финал Уимблдона

В финале серб сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном (8-й номер посева). Андерсон в полуфинале обыграл американца Джона Изнера (7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24) в самом продолжительном полуфинале в истории турниров серии Большого шлема. Спортсмены провели на корте 6 часов 35 минут.

Ранее сербский теннисист четыре раза играл в финале Уимблдона (2011, 2013-2015). Трижды Джокович становился победителем турнира (2011, 2014, 2015). Надаль выигрывал Уимблдон два раза (2008, 2010).

Уимблдон завершится 15 июля.

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