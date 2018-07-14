Теннисистка Кербер обыграла Серену Уильямс в финале Уимблдона

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 30-летней представительницы Германии. Матч стал девятым в очном противостоянии соперниц. На счету Кербер, посеянной на турнире под 11-м номером, три победы, Уильямс (25) выигрывала шесть раз.

Кербер впервые в карьере завоевала главный трофей Уимблдона. Теперь на счету немецкой теннисистки три победы на турнирах серии Большого шлема. В 2016 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США, в том же году немка играла в финале Уимблдона. В течение 34 недель Кербер занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Уильямс не смогла сравняться с австралийкой Маргарет Корт по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. На счету Корт - 24 титула, 36-летняя Уильямс имеет в своем активе 23 трофея.

Уимблдон завершится 15 июля.